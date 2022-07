La Mezzanotte incanta, Tammaro, Caiazzo e gli Areteteca divertono

di Luca Ferrini

Tre piazze e migliaia di persone in strada. Complice anche una bella e non troppo calda serata estiva, la prima tappa de “La Notte Bianca” di Salerno, organizzata dalla Fenailp con Confesercenti e Confcommercio e con il contributo della Camera di Commercio e del Comune di Salerno, svoltasi sabato a partire dalle ore 22, ha visto la zona orientale riempirsi di persone sin dal tardo pomeriggio. Famiglie, coppie e tantissimi ragazzi e adolescenti sono rimasti in strada fino al termine delle esibizioni, qualcuno spostandosi anche di piazza in piazza per vedere ed ascoltare i vari artisti protagonisti. Tra i tanti ospiti musicali che sono saliti sui tre palchi allestiti a Mercatello, Pastena e Torrione, senza ombra di dubbio quella che ha riscosso maggiori consensi è stata Silvia Mezzanotte. L’ex vocalist dei Matia Bazar ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua straordinaria voce. Grandi consensi anche per i comici ospiti della kermesse a cominciare dal giovane in pensione Tonino Cardamone alias Paolo Caiazzo, passando per il cantautore tamarro Tony Tammaro che ha divertito tutti con l’esecuzione di quei brani che negli anni 90 diventarono dei veri e propri tormentoni estivi. Da “Scalea” a “Patrizia”, da “Supersantos” ad “Aerobic Tamar Dance” è stato un susseguirsi di risate e applausi per l’artista partenopeo, finendo poi con Monica ed Enzo, ovvero gli Arteteca, il duo comico venuto alla ribalta grazie al programma televisivo “Made in sud” ed oggi protagonisti di “Famiglia all’incontrario”, una sitcom che è andata in onda su Rai 2 per la prima volta lo scorso 11 giugno e che vede tra i protagonisti anche Sara la prima figlia della coppia. Applausi anche per Franco Simone protagonista in piazza Grasso a Mercatello e per il Mito New Trolls. Così come hanno ricevuto molti consensi i rapper che si sono alternati sul palco di piazza Gloriosi a Torrione, ovvero Henry Santan, Priore, Nicola Siciliano e Peppe Soks.

