“La Manovra di bilancio in discussione fondamentale per rilancio dell’attività”

di Erika Noschese

Un fondo per la povertà da dedicare ai comuni per sostenere gli indigenti un fondo di cento milioni per sostenere i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, una rottamazione quater per le cartelle esattoriali, una tassa di scopo per i colossi del web per rifinanziare il fondo per gli aiuti alle Pmi italiane. Sono le proposte che il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio ha presentato al governo nazionale per imprese e cittadini e far ripartire l’economia. Il Psi, in queste settimane e al lavoro per le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera 2021. Se a Salerno i socialisti hanno confermato il sostegno al sindaco uscente Vincenzo Napoli, a Benevento si è tenuto – nei giorni scorsi – un incontro con il sindaco Clemente Mastella.

