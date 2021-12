La magia della musica Disney al Verdi

di Monica De Santis

La magia della festa più bella dell’anno ispira la programmazione natalizia del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Questa sera, con inizio alle ore 20, il palco del Massimo Cittadino ospiterà l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, che diretta dal Maestro Francesco Rosa, presenteranno “Concerto Disneyland”, un omaggio alle colonne sonore di alcune delle produzioni Disney più famose. Si inizierà con la colonna sonora di “Pirates of the Caribbean” firmata dal compositore, produttore discografico e tastierista tedesco Hans Zimmer, con la collaborazione della coppia di chitarristi messicani composta da Rodrigo y Gabriela. Si prosegue poi con “You’ll be in my heart”, colonna sonora del film d’animazione Tarzan, realizzata dal cantante britannico Phil Collins e pubblicata nel 1999. Il brano ha ottenuto l’Oscar alla migliore canzone nel 2000, e ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale. Sempre nel 2000 ha ricevuto una candidatura per il Grammy Award alla miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi. Terzo brano che sarà eseguito è la colonna sonora di “Toy Story” film d’animazione del 1995, diretto da John Lasseter; prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International, realizzata dal cantautore, pianista, compositore e arrangiatore statunitense Randy Newman. Brano che ha ricevuto due nomination agli oscar come Miglior colonna sonora e come Miglior canzone, una nomination ai Golden Globe e che ha vinto il Chicago Film Critics Association Award e l’Annie Awards come Miglior Colonna Sonora. Quarto brano in programma sarà la colonna sonora di Alladin film della Walt Disney Pictures distribuita in America su audiocassette e CD nel novembre 1992. Una versione rimasterizzata con alcune frasi modificate è uscita nel 2001. Un’edizione speciale comprendente due demo già mostrate in precedenza e nuovi lavori di produzione uscì nel 2004. La colonna sonora fece vincere al suo compositore Alan Menken un Academy Award e un Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e lo fece candidare al BAFTA alla migliore colonna sonora. Menken condivise l’Academy Award, il Golden Globe e il Grammy Award alla canzone dell’anno con Tim Rice per la canzone Il mondo è mio, della quale era stato l’autore dei testi. Si prosegue ancora con “The little mermaid” colonna sonora del cartoon “La sirenetta”, composta da Alan Menken. La colonna sonora è stata orchestrata da Thomas Pasatieri, compositore d’opera americano. Dalla Sirenetta si passa al Libro della Giugla. La musica strumentale è stata scritta da George Bruns e orchestrata da Walter Sheets. Due degli spunti sono stati riutilizzati dai precedenti film Disney, con la scena in cui Mowgli si sveglia dopo essere fuggito da Re Luigi usando uno dei temi di Bruns per La bella addormentata nel bosco e Bagheera che fa un elogio funebre a Baloo quando pensa erroneamente che l’orso sia stato ucciso da Shere Khan essendo accompagnato dalla partitura per organo di Paul J. Smith da Biancaneve ei sette nani . “Overture” e “Jungle Beat” sono partiture separate da una partitura cancellata “The Sand of Time” da The Sword in the Stone. Seguiranno poi altri brani e non mancherà l’esecuzione della colonna sonora del “Re Leone”, scritta da Elton John, Hans Zimmer. L’album è stato registrato in tre continenti diversi: in America, Europa ed Africa. Previsto un omaggio anche a Mary Poppins, classico del cinema, interpretato da Julie Andrews. La colonna sonora del film è stata composta da Richard M. Sherman, Robert B. Sherman e Irwin Kostal e ha raggiunto la prima posizione nella Billboard 200 per 14 settimane. Ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award nel 1965. Nell’edizione del 1965 dei premi Oscar, il film si aggiudica anche il premio come miglior canzone originale per Can-Caminì. La versione italiana del film vede numerosi brani reinterpretati e incisi da Tina Centi (come Supercalifragilistic-espiralidoso, Un poco di zucchero o Cam Caminì insieme ad Oreste Lionello). Gran finale con la colonna sonora del film “La bella e la bestia”, musica che ha vinto diversi premi, tra cui il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale nel 1992, l’Oscar alla migliore canzone nel 1992 e il Grammy Award per la miglior musica per la miglior composizione strumentale scritta per un film cinematografico o televisivo nel 1993. Il singolo Beauty and the Beast ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale, l’Oscar alla migliore canzone, il Grammy Award alla miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi e il Grammy Award alla miglior interpretazione vocale di gruppo.

