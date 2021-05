La maestra della gentilezza regala una torta di 5 chili agli ospiti di una Rsa

di Monica De Santis

Vincenza De Donato, la maestra della scuola primaria Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano, che insegna a i suoi piccoli alunni la “gentilezza”, nella giornata di ieri è stata protagonista di un altro gesto di grande gentilezza e bellezza. Infatti, la maestra, si è recata presso la più antica pasticceria di Pontecagnano Faiano “Carmen” ed ha ordinato al maestro pasticciere Gennaro Vecchione una torta di ben 5 chili da donare questa mattina agli ospiti della Valle d’Argento, la casa di riposo situata a Giffoni Valle Piana, nata dall’iniziativa e dallo spirito imprenditoriale dei fratelli Pantalena che nel 2003 si assumono l’impegno di trasformare la struttura dell’hotel San Katrin, in una struttura dedicata all’assistenza e cura di persone anziane provenienti dal territorio. L’obiettivo primario della R.S.A. Valle D’Argento è fornire un servizio in grado di soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandosi continuamente con i loro reali bisogni, in modo da offrire un notevole sollievo anche ai familiari, conferendo loro la certezza che i propri cari sono costantemente seguiti nella struttura. La R.s.a. è orientata ad attivare sinergie per garantire una modalità di lavoro partecipato coinvolgendo il territorio, per operare con maggiore efficacia ed aumentare il senso di comunità (all’insegna del lavoro di rete). Attualmente la struttura è autorizzata all’esercizio per un totale di n°42 posti letto per l’erogazione di servizi socio-sanitari in regime residenziale. E proprio agli ospiti di questa bella struttura che la maestra che insegna la gentilezza ha deciso di donare un dolce. “La Gentilezza non deve essere un valore aggiunto ma un’abitudine di vita, un comportamento che gestisce la routine quotidiana …” ha scritto Vincenza De Donato nella sua lettera che oggi invierà agli anziani ospiti insieme con la torta. “Sono la maestra della 4^C del plesso D.Alighieri, Vincenza De Donato dell’IC. Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano –Salerno. Sono Insegnante ed Ambasciatrice Cor et Amor, per la Gentilezza già da un po’ di anni e questo è quello che rappresenta per me “Costruire Gentilezza”. Ho sempre pensato che gli anziani debbano comunicare la saggezza ai giovani; i giovani dovrebbero raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti. Oggi mi ritrovo a inviare a Voi tutti, un mio Grazie per quello che ci avete trasmesso. Spero tanto che la vita vi riservi sempre l’amore e il rispetto che meritate. Buona vita a voi tutti!” La maestra della gentilezza Vincenza De Donato, poi prosegue la sua lettera, ringraziando il direttore “ della Valle d’Argento, che mi ha permesso di farvi avere un dolce per festeggiare il nostro incontro, per ora epistolare e spero al più presto di persona. Ringrazio la Pasticceria Carmen, nelle persone di Gennaro e Marco Vecchione, di Pontecagnano, per aver realizzato il mio desiderio. Vi invio un grande abbraccio ed un arrivederci a presto. Con affetto la vostra maestra Enza, come mi chiamano i bambini in classe!”

