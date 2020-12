LA LETTERA DI NATALE DEL SINDACO NAPOLI “SALERNO CAPITALE DELLA RINASCITA”

Stiamo vivendo un Natale surreale. Mai avremmo immaginato di dover trascorrere queste ore in una situazione simile. L’umanità intera e la nostra comunità stanno vivendo una vicenda epocale della quale i nostri nipoti parleranno ai loro nipoti. Una pandemia globale che ai problemi sanitari aggiunge anche quelli sociali ed economici. Il nostro primo pensiero è per le persone e le famiglie sofferenti più duramente colpite dal Covid-19; sanno bene che la nostra comunità continuerà ad aiutarle in ogni modo. Esprimo, a nome del Comune di Salerno e di tutta la cittadinanza, tanta gratitudine per coloro che in questi mesi sono stati in prima linea per la lotta al virus negli ospedali e nei luoghi di cura, alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno garantito prodotti e servizi essenziali nel comparto pubblico e privato, alle Forze dell’Ordine, Protezione civile, Associazioni, ai dipendenti del Comune di Salerno. Un ringraziamento speciale anche agli operatori dell’informazione per il prezioso servizio svolto.

