La Lega vuole Michele Sarno candidato sindaco della coalizione

di Erika Noschese

Passi avanti, dietrofront, prove di coalizione e strette collaborazioni. Sono ore di intenso lavoro per le coalizione e le liste civiche che si preparano ad affrontare le elezioni amministrative in 40 comuni della provincia di Salerno. Riflettori puntati, soprattutto, sulla città capoluogo senza dimenticare i grandi comuni come Eboli che torna al voto dopo il terremoto politico che ha portato all’arresto del sindaco Massimo Cariello e Battipaglia, con il sindaco uscente Cecilia Francese sempre più vicina ad una coalizione civica, soprattutto in virtù del tavolo di centrosinistra insediatosi che prova a cercare una discontinuità rispetto all’amministrazione Francese.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia