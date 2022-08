la Lega in Campania punta su Nappi, l’anti-De Luca. Non c’è Tommasetti

Uno dei ‘cervelli’ della Lega nazionale espressi dalla Campania, Gianluca Cantalamessa, e l’uomo della battaglia quotidiana al governatore De Luca Severino Nappi, di recente zittito staccandogli il microfono durante il suo intervento in Consiglio regionale. Sono questi alcuni dei protagonisti delle liste della Lega in Campania su cui punta il partito di Salvini. La Lega in Campania presenta infatti gli uscenti Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa capolista nei due collegi per il Senato, con Castiello che va anche all’uninominale regionale. Il consigliere regionale Nappi e’ invece capolista in Campania 2, mentre a Napoli (Campania 1) capolista e’ la consigliera comunale Rosaria Borrelli, passata alla Lega dopo essere stata eletta nella lista di Maresca, candidato del centrodestra a sindaco. Capolista alla Camera e’ anche Giampiero Zinzi, capogruppo in consiglio regionale della Lega, mentre al collegio per la Camera di Caserta e’ capolista Vannia Gava, friulana, gia’ sottosegretario al ministero della transizione ecologica nel governo Draghi. Per gli uninominali, oltre a Pina Castiello al senato, si candidano Maria Concetta Donnarumma, 31nne di Gragnano che prese circa 5000 voti alle regionali 2020 e che e’ anche seconda nella plurinominale per la Camera dietro Severino Nappi, e Attilio Pierro, consigliere regionale e coordinatore della provincia di Salerno. Tra gli altri candidati nel plurinominale al Senato, secondo in lista in Campania 1 e’ il presidente di Fareambiente Vincenzo Pepe, mentre a Camoania 2 dietro a Cantalamessa c’e’ Elena Iaverone, irpina, componente del comitato provinciale della Lega di Avellino.

