La lega di Serie A: sì alla proroga fino al termine del campionato

I club di Serie A lanciano un salvagente alla Salernitana. L’ipotesi, sempre più concreta, di esclusione immediata della squadra campana, dopo che le offerte arrivate per l’acquisto della società non sono state ritenute accettabili dai trustee, agita le acque del campionato. Inutile sottolineare come l’esclusione inciderebbe in maniera notevole nella parte di classifica impegnata a non retrocedere. L’assemblea dei club della massima serie, riunita in un albergo di Milano alla presenza di tutti e 20 i componenti, ha votato per chiedere alla Figc la proroga del trust, in modo da consentire alla squadra granata di proseguire e terminare la stagione sportiva. Diciotto le società che si sono schierate a favore, si sono astenuti Claudio Lotito e la stessa Salernitana. La ‘palla’ passa ora al Consiglio Federale in programma martedì 21 dicembre: per la Lega parteciperanno il presidente Paolo Dal Pino, Beppe Marotta e Claudio Lotito. Richiesta di proroga che comprende “condizioni per la fine del campionato che devono essere definite già da ora”, ha precisato Dal Pino uscendo dalla riunione. Il gesto dei ‘colleghi’ di A è stato apprezzato dai trustee della Salernitana,

