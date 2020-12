La lavanda di Sicignano diventa gelato e formaggio

di Monica De Santis

Gli antichi greci affermavano che una vera panacea per tutti i mali è la Lavanda e che utilizzandola non si sbaglia mai. Forse perchè ha un notevole potere analgesico, anti-velenoso ed è anche capace di stimolare i processi di rigenerazione dei tessuti lesi. La dolcezza della sua fragranza è rivolta in modo particolare a gli anziani e ai bambini. Di tutte queste qualità della Lavanda ne è ben consapevolo Donato Di Gorga, 48enne nato e cresciuto a Sicignano degli alburni, dove ancora vive insieme alla moglie e alle sue due adorate figlie. Donato Di Gorga è il titolare dell’agriturismo “Antico Castagneto” e cinque anni, consapevole che la produzione delle castagne non era fiorente decise di coltivare altro.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia