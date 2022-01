La grinta di Iervolino: «Forza ragazzi»

di Marco De Martino

Prima giornata da presidente della Salernitana per Danilo Iervolino che di buon mattino ha raggiunto Salerno dove nel pomeriggio, prima dell’allenamento di rifinitura, ha fatto visita alla squadra per fare la conoscenza diretta dei ragazzi e dello stesso mister Stefano Colantuono. Un colloquio proficuo che ha caricato a dovere un gruppo anche ieri falcidiato dalle positività al covid ma che quest’oggi venderà cara la pelle contro la Lazio dell’ormai ex co-patron Claudio Lotito. Iervolino ha poi fatto tappa presso la sede sociale ubicata in via Scavate Case Rosse. «forza ragazzi» Dopo aver fatto la propria conoscenza con gli impiegati del club ed aver consumato un rapido pranzo, l’imprenditore di Palma Campania si è recato prima all’Arechi e poi al Mary Rosy dove, come detto, ha incontrato il gruppo di Colantuono. Iervolino, dopo aver parlato con Belec e compagni, ha verificato le condizioni del Mary Rosy, centro sportivo che la Salernitana ha utilizzato negli ultimi anni come proprio quartier generale, e poi quelle del campo Volpe che, solitamente, viene adoperata dal settore giovanile per i propri impegni ufficiali. Un blitz propedeutico al progetto di ampliamento e modernizzazione degli impianti sportivi di cui usufruisce la Salernitana: in mente Iervolino ha l’idea di un centro sportivo tutto della Salernitana che faccia da casa non solo alla prima squadra ma anche ai ragazzi delle giovanili. Proprio al Volpe il presidente granata ha avuto modo di fare la conoscenza anche con i giovanissimi componenti della selezione under 15 granata. Uno dei primi progetti che attuerà Iervolino sarà quello della costruzione di una Academy della Salernitana per formare i talenti in erba e rinforzare così il settore giovanile della Salernitana. SABATINI UFFICIALE Nel tardo pomeriggio è stato intanto ufficializzata la risoluzione consensuale dei contratti con Angelo Fabiani ed Alberto Bianchi. Con uno scarno comunicato apparso sul sito ufficiale del club i due ex dirigenti granata sono stati salutati e ringraziati per l’apporto dato in questi anni. L’annuncio ufficiale dell’addio di Fabiani è stato il prologo all’ufficializzazione della nomina, pochi minuti dopo, di Walter Sabatini quale responsabile dell’area tecnica granata per i prossimi sei mesi. Ora davvero può iniziare la rivoluzione granata.

