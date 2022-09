“La Giornata della pulizia mondiale”, ieri volontari in piazza per raccogliere cicche

di Erika Noschese

Mattinata all’insegna della sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente quella di ieri, in occasione della “Giornata della Pulizia Mondiale”, ovvero World Cleanup Day che ha visto insieme U.Di.Con con Retake Salerno e Voglio un mondo Pulito per la campagna cambiagesto. Partendo da piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione di Salerno, dalle 9,30 i volontari si sono spostati lungo il Corso Vittorio Emanuele consegnando ai passanti fumatori dei raccoglicicche e raccogliere le cicche buttate per strada. Al termine della raccolta si è tenuto un momento di raccoglimento e meditazione yoga alla spiaggia di Santa Teresa.



“Oggi ricorre la giornata mondiale per la raccolta dei rifiuti e Retake, a livello nazionale e locale, non potevano non celebrare con un’attività concreta e siamo stati scelti da CambiaGesto per essere una delle città sede della loro iniziativa nazionale. CambiaGesto ci ha consentito di installare un gazebo, in piazza Vittorio Veneto, per la distribuzione gratuita dei porta cicche e nel contempo, insieme a Voglio un mondo pulito, faremo una grande raccolta cicche che interesserà tutto il corso Vittorio Emanuele, fino alla spiaggia di Santa Teresa dove ci sarà una lezione di yoga gratuita per i cittadini”, ha dichiarato Sara Petrone, ex consigliera comunale e oggi attivista di Retake Salerno.

La zona maggiormente frequentata dagli incivili è quella di via Allende dove i volontari di Voglio un Mondo Pulito si ritrovano a cadenza regolare per ripulire la spiaggia. “Lì abbiamo trovato degli abbandoni perché zona isolata e quindi facilmente trasformabile in discarica a cielo aperto. Per il resto, tutta la città è uguale perché ovunque c’è una percentuale di cittadini incivili che contribuiscono ad inquinare l’ambiente, a discapito di chi ha usi e costumi corretti – ha aggiunto la Petrone – L’appello è andare al di là delle criticità, presenti in tutte le città ma va chiarito che c’è un’aliquota di costo aggiuntivo sulla Tari che non viene debellato se il cittadino non inizia a comportarsi in maniera civile e a conferire in modo corretto i rifiuti”. A raccogliere le cicche anche piccoli volontari che, con entusiasmo, hanno accompagnato i loro genitori, aderenti all’iniziativa. “Siamo riusciti ad aggregare più realtà per questa iniziativa, in occasione della “Giornata della Pulizia Mondiale”, ovvero World Cleanup Day per sensibilizzare la cittadinanza sul problema dei rifiuti e i mozziconi di sigaretta, cercheremo di spiegare a quante più persone possibili e dare il buon esempio”, ha detto Marco Vettucci, volontario di Voglio un Mondo Pulito.

“L’obiettivo è sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente, siamo noi a dover vivere il nostro pianeta e abbiamo bisogno di un mondo più pulito, più verde perché oggi è costante la richiesta di aiuto dal nostro pianeta – hanno dichiarato i volontari Pasquale e Rossella – Le cicche di sigaretta sono particolarmente dannose per il nostro ambiente, stiamo distribuendo i porta mozziconi per evitare di gettarli in strada”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia