La Fratellanza: «Il comune di Cava è a rischio default?»

di Pina Ferro

“L’Amministrazione Servalli nulla ha fatto per approvare il bilancio previsionale 2021/2023 ed il rendiconto 2020 entro il 31 maggio 2021. A questo punto è da ritenersi che l’Amministrazione vorrà usufruire della ulteriore proroga al 31 luglio 2021 prevista dal Decreto Sostegni Bis approvato in via definitiva il 20 maggio 2021. Cosa significa? Che al Comune di Cava de’ Tirreni trovano difficoltà oggettive nella redazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto sulla gestione relativo all’anno 2020?”. A porrre l’interrogativo è il gruppo consiliare La Fratellanza di Luigi Petrone. “La domanda è pertinente perché, l’articolo 52, del predetto decreto, ha previsto, solo per gli Enti in difficoltà, “misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali e la proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali”. – Si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare – Infatti, al punto 1 dell’articolo 52, sono previste misure di sostegno in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione rispetto all’esercizio precedente; al punto 2, è contemplato il differimento, al 31 luglio 2021, dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto sulla gestione relativo all’anno 2020, solo per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti erogati ai sensi del Decreto legge 35/13 per pagare i debiti verso clienti e fornitori. Inoltre, occorre tener presente che, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio – 29 aprile 2021, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, numero 162 che ha bloccato il ripiano trentennale del disavanzo. In sintesi, questa sentenza cosa cambia?

