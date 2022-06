La Fiera del Crocifisso sbarca a San Marino

di Monica De Santis

Un gemellaggio tra due fiere ed anche tra due città, quello che l’Assessore alle attività produttive e al turismo Alessandro Ferrara, ha stipulato nei giorni scorsi con il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati. Un gemellaggio reso possibile grazie a due eventi che sono di grande richiamo turistico per le due città. Stiamo parlando della Fiera del Crocifisso Ritrovato e Le Giornate Medievali di San Marino. Un gemellaggio che come annuncia lo stesso assessore Ferrara “partirà già da quest’anno. Il prossimo 28 luglio, in occasione delle Giornate Medievali di San Marino, Salerno sarà presente con la Fiera del Crocifisso, non tutta la kermesse, ma una parte della manifestazione salernitana troverà spazio per le vie della Repubblica di San Marino. E lo stesso sarà ad aprile 2023 qui da noi, nell’ambito della 31esima edizione della Fiera del Crocifisso, ospiteremo parte delle Giornate Medievali di San Marino”. Ferrara spiega che questo accordo avrà un grande ritorno in termini di presenze turistiche per la nostra città. “I tour operator ora avranno la possibilità di vendere un pacchetto di visite a due città che offrono due eventi incentrati sul medioevo. Questo vuol dire che avremo una promozione della nostra città maggiore e la possibilità di avere molti più turisti a Salerno, sia durante la Fiera del Crocifisso Ritrovato della famiglia Natella e anche in altri periodi”. L’accordo arriva dopo la visita del Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati, nella nostra città che segue i contatti già stabiliti nei mesi scorsi in occasione di eventi turistici nazionali ed internazionali, nell’ottica di un rapporto di collaborazione finalizzato alla creazione di un canale di incoming tra le due realtà. A tale scopo sono già stati attivati i contatti tra tour operator Salernitani e Sammarinesi, che nelle prossime settimane e mesi proseguiranno con incontri e workshop. Si è ipotizzato, in particolare, di unire “idealmente” gli eventi rievocativi medievali delle due città, oltre che di un simbolico gemellaggio tra la Piazza della Libertà situata di fronte al Palazzo del Governo della Repubblica di San Marino e la nuova Piazza della Libertà sul lungomare cittadino di Salerno. Sempre nel corso della visita del Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati nella città di Salerno è stato programmato anche un incontro con il Presidente di Federalberghi Salerno, Ingegner Antonio Ilardi, e la dottoressa Annarita Colasante, coordinatrice della sede territoriale di Confcommercio Campania. Nell’occasione, sono state condivise concrete iniziative per la reciproca valorizzazione del turismo culturale diretto verso San Marino e la provincia di Salerno, con l’obiettivo di enfatizzare lo splendore medievale dei due siti, rinnovato ogni anno da importanti manifestazioni rievocative. E’ stato, altresì, programmato per il prossimo ottobre un workshop promozionale della provincia di Salerno, cui prenderanno parte i maggiori tour operator operanti sul mercato italiano ed aventi sede nella Repubblica del Titano, dedicato al turismo di gruppo e ai viaggi di istruzione. “Siamo particolarmente lieti di avere supportato questa visita istituzionale, cui abbiamo dato immediatamente un contributo operativo e costruttivo” – ha dichiarato, in quell’occasione il Presidente di Federalberghi Salerno aggiungendo anche che “Proseguiremo nelle prossime settimane l’opera di promozione delle eccellenze turistiche della nostra provincia, ponendoci a disposizione degli enti pubblici che vorranno, con la loro azione, favorire lo sviluppo e l’occupazione nella provincia di Salerno”

