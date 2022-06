La festa granata del club Salerno 2010

Sulle notte della canzone di Vasco Rossi “Io sono ancora qua..eh già” il Salerno Club 2010 mercoledì sera presso Tenuta D’Amore a San Mango Piemonte ha festeggiato in pompa magna la permanenza della Salernitana in serie A Bissando il party della promozione dello scorso anno, i soci del club presieduto da Salvatore Orilia si sono scatenati con danze e balli gridando il loro amore per la squadra del cuore alla presenza di oltre 100 invitati. Serata allietata dal djset del vice presidente Rosario Camaggio con vocalist l’addetto stampa Andrea Criscuolo e dalle performance canore di Giovanni pa’ chitarr, e’ stato un crescendo di cori ed inni della Curva Sud Siberiano tra fumogeni e fuochi d’artificio Per la Salernitana presenti il team manager Salvatore Avallone, l’addetto stampa Gianluca Lambiase ed il prof. Rino Sica. Tra i tanti presenti, tra gli altri, il Direttore di Le Cronache Tommaso D’Angelo, Don Roberto, padre spirituale della squadra granata ed Agostino Soave, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno, l’ex senatore Andrea De Simone, e consorte, Peppe Mendozzi titolare dell’hotel Bristol di Vietri, il consigliere comunale Angelo Caramanno, Lello Ciccone, Luca Iovino, Nella corsa della splendida serata il Presidente Iervolino ha contattato telefonicamente Orilia per i saluti. Con il suo sigaro ha allietato la serata tra i vari tavoli il tifosissimo Enzo Sessa Rituale fotografia di Cesare Giliberti a tutti i soci sul bordo piscina e taglio della bellissima torta a tema tra un tripudio di suoni canti e colori.

