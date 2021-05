La famiglia di Loris ringrazia Salerno

di Erika Noschese

“La stima e l’affetto riconosciuti al “presidente” sono stati trasmessi con calore, rispetto e dignità tanto da toccare i cuori”. La famiglia di Loris Del Campo, il 28enne tifoso della Salernitana che lunedì scorso – in occasione della vittoria dei granata – ha perso la vita mentre era a bordo della sua motocicletta, insieme alla fidanzata Emanuela Di Giacomo, ha voluto ringraziare la città di Salerno per l’affetto dimostrato fin dal giorno della scomparsa del giovane tifoso. E lo fa attraverso dei manifesti che hanno tappezzato il capoluogo. Un ringraziamento doveroso è stato rivolto non solo al Comune di Salerno, alla Us Salernitana e ai tifosi ma anche a Rocco Hunt. Il cantante salernitano si sarebbe infatti offerto di pagare i funerali del giovane per non gravare ulteriormente sulle spalle della famiglia di Loris. Rocco Pagliarulo, nome all’anagrafe del giovane rapper, non era presente ai funerali ma non ha mancato di far sentire il suo affetto e il suo calore…

