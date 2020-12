di Fabio Setta

Sul primato della Salernitana c’è indubbiamente il suo marchio. Accolto tra scetticismo e ironia, Fabrizio Castori sta indubbiamente sorprendendo tutti. Lavorando con grinta e carattere ha forgiato una Salernitana a sua immagine e somiglianza: non certo bellissima a vedersi ma tosta, solida e ferrea. Una Salernitana che viaggia con una media di 2,3 punti a partita e che può vantare la miglior difesa d’Italia dalla serie A alla serie C: “Si dice che l’attacco forte ti fa vincere la partita, la difesa forte ti fa vincere il campionato”. Con questa massima Castori è stato protagonista della rubrica in onda su Sky Sport “Piano B”, ovviamente dedicata al campionato cadetto. Tanti i complimenti rivolti al tecnico granata e alla Salernitana che ora difficilmente potrà nascondersi: “Una squadra solida – ha proseguito il tecnico di Tolentino – che non prende gol è un buon passo in avanti, ma siamo all’inizio, restiamo cauti. Non mi piace nascondermi, sono sempre trasparente, ma non bisogna dar troppo spazio all’euforia”.

