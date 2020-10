La denuncia dell’otorino Remo Palladino dopo la scoperta della positività al covid della figlia

I disagi per gli utenti affetti da Covid 19 colpiscono anche color che fino a ieri chiamavamo ‘angeli’! Il primario della divisione di otorinolaringoiatria dell’Umberto I, Remo Palladino, scopre che la figlia è affetta da Covid e denuncia le gravi carenze di una sanità che fa acqua da tutte le parti. Palladino affida il suo sfogo alle pagine di Facebook: “Sono stufo di essere continuamente mortificato come professionista e come cittadino dai continui proclami, dalle continue promesse e dalle dubbie certezze che pubblicamente e senza vergogna vogliono farci credere. Non siamo affatto tutelati né tantomeno protetti da una allegra organizzazione sanitaria allestita per far fronte al Covid”.

