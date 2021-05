La denuncia della Uildm: “Parcheggi riservati occupati e macchine in sosta sulle strisce”

La Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) della sezione di Salerno, , da sempre impegnata in difesa dell persone con disabilità, lo scorso 11 maggio ha richiesto al Comando di Polizia Municipale di Salerno una maggiore attenzione per tutti gli automobilisti che non rispettano la normativa vigente, recando disagi alle persone con disabilità. Istanza che ha, inoltre, come duplice obiettivo una stretta collaborazione con il Comando della Polizia Municipale al fine di segnalare prontamente episodi che creano quotidianamente difficoltà a persone con ridotta capacità motoria (disabili, anziani o semplicemente mamme con passeggini). Già ieri mattina, è giunta la pronta risposta “ del comandante dei Vigili Urbani di Salerno che, dimostrando la sua sensibilità sull’argomento, ha risposto all’appello dichiarandosi felice di collaborare a questa iniziativa per combattere l’inciviltà e promuovere il rispetto dei diritti degli altri, soprattutto dei più fragile”, ha dichiarato la sezione locale della Uildm

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia