La costa della Divina Cultura

Con il gala del premio “Software Studio” per l’Alto Impegno Culturale, nella suggestiva cornice del Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori parte la XIV edizione di …. incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Le conferme e novità dal direttore organizzativo Alfonso Bottone

Di LUCA GAETA

Lo spirito di un evento internazionale come ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo è certamente quello di fruire dei ricchi giacimenti culturali, artistici, paesaggistici, archeologici, enogastronomici e di folclore che impreziosiscono la Costa d’Amalfi, per concorrere alla promozione turistica ed economica del territorio della nostra “divina” Costiera. Perché la Cultura è turismo, è economia, è occupazione. Ecco, allora chiediamo ad Alfonso Bottone, direttore organizzativo del festival, come e quando riparte questaXIV edizione. “Riparte in un formato ridimensionato per le vicende legate al Covid 19, ma riparte grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali, delle Istituzioni, delle Associazioni, degli operatori culturali ed economici, che non hanno voluto mancare di far sentire il loro prezioso supporto ad un momento tanto difficile per la Cultura. La XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it alza il sipario mercoledì 1 luglio con la consegna dei Premi “Software Studio” per l’Alto Impegno Culturale, nella suggestiva cornice del Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori. La prima parte della Festa del Libro in Mediterraneo, che si snoderà da Maiori appunto a Praiano, da Amalfi a Cetara, da Atrani a Tramonti, da Minori a Salerno, terminerà sabato 1 agosto; un’appendice il 27 dello stesso mese con “La Notte del Libro…in riva al mare”; e le serate conclusive dal 29 settembre al 2 ottobre”. Conferme e novità per questa edizione? “Nessuno si senta Sbagliato in questo mondo” è il tema di questa XIV edizione che prova a valorizzare le “diversità”, siano esse di razza, di cultura, di genere, o per caratteristiche fisiche, al fine di permettere di coltivare il valore della solidarietà e della collaborazione. Conferme di sicuro per i premi già consolidati. Di quello per l’alto impegno culturale, che avrà un’appendice il 10 luglio, abbiamo già detto. Tornano “Scrittore in…banco” per gli studenti delle medie superiori, il Premio nazionale di poesia “Giardino Segreto dell’Anima” e il Concorso di whatsapp “Caro Amore ti scrivo”, i Premi “MarediCosta” per scrittori che hanno raccontato la Costa d’Amalfi e i Premi “Dolce e Caffè” Donne e Cultura, i Premi “Rossellini a Maiori”, “Cartesar”, “UNPLI”, “Megaris” e “Scriptura”. Ricorderemo Gianni Rodari, Federico Fellini, Elvira Coda Notari, Alfonso Gatto, Peppino Impastato. Non mancherà l’appuntamento con “A cena con l’assassino…in riva al mare”. Tra le novità l’anteprima del Premio Internazionale alla Parola, la Serata di premiazione della Gara poetica e fotografica “Di-Versi” dell’Associazione Poesie Metropolitane, il recital “A come Amore” con l’Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti. Tra gli ospiti il giornalista e scrittore Paolo Sciortino, la corrispondente dell’Ansa Luciana Borsatti, l’attrice Claudia Conte, Maria Grazia di Bari mamma di Nicole Lelli vittima di femminicidio, Luca Filipponi presidente del Menotti Art Festival di Spoleto, la Nazionale Italiana Poeti di calcio. E non è ancora tutto qui”. E poi ci sono i “salotti letterari”, veri protagonisti di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, con la consegna del Premio costadamalfilibri. Come si snoderanno, in tempo di Coronavirus? “Anche il Concorso esce stravolto da questa vicenda. Durante l’estate per i “salotti letterari” non ci saranno ascolti dal vivo con gli scrittori di novità letterarie. Per questa XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it, grazie alla collaborazione con l’emittente Radio Divina FM – Costiera Amalfitana, dal 29 giugno al 31 agosto, ogni lunedì e giovedì, alle ore 18.05, presenteremo, con gli autori, i libri in concorso per le sezioni “Narrativa/Saggistica” e “Giallo/Noir”. Per la sezione “Antologie” seguiremo un ulteriore percorso. I 5 finalisti della sezione “Narrativa/Saggistica” ed il vincitore di quella “Giallo/Noir”, indicati dalle rispettive giurie, saranno protagonisti di salotti “dal vivo” a Salerno il 29 e 30 settembre ed il 1 Ottobre. La premiazione venerdì 2 ottobre a Cetara.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia