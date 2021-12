La collezione dei dipinti: le nuove acquisizioni

Nel 2022 il Museo-FRaC Baronissi festeggia il suo ventesimo compleanno e li festeggerà con la mostra “20° FRaC in progress. La collezione permanente dei dipinti: le nuove acquisizioni”, ordinata da prof. Massimo Bignardi direttore artistico del Museo-FRaC (l’inaugurazione è prevista per venerdì 16 dicembre alle ore 18 in occasione dell’ “Art Days-Napoli Campania” e resterà aperta fino domenica 23 gennaio 2022), presenta una selezione di dipinti acquisiti al patrimonio del Fondo, con donazioni ricevute nell’ultimo decennio. È la prima di altre esposizioni che, nel corso del 2022, documenteranno la collezione di sculture e di ceramiche, quella dei disegni e delle fotografie, nonché dei manifesti e dei cataloghi pubblicati. Infine, la vasta collezione di incisioni, di litografie e di altre grafiche d’arte. Mostre che saranno affiancate da eventi, presentazioni di libri, incontri con gli artisti, seminari e moneti spettacolari organizzati e promossi dall’Associazione “TuttiSuonati”.

