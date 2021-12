La Casaburi con Mirari al Museo etnografico di Morigerati

Si è tenuta con grande successo l’iniziativa “Un the al museo”, organizzata nel Museo etnografico di Morigerati, per presentare al pubblico il libro della scrittrice vallese Antonella Casaburi, Mirari, romanzo, pubblicato lo scorso maggio da Lastaria Edizioni, apparso su Millionaire, ed esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera di Roma. Dopo i saluti del sindaco di Morigerati, Vincenzina Prota, ha dialogato con l’autrice la giornalista Marianna Vallone. “Un viaggio in treno. Sei sconosciuti passeggeri. Un incontro che stravolgerà ogni piano prestabilito”. Un libro che vale la pena leggere perchè parla di viaggi e di incontri inaspettati, aiuta a scoprire il valore dell’amicizia, e con una voce originale e limpida accompagna il lettore alla scoperta del Cilento. Antonella Casaburi è originaria di Vallo della Lucania.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia