La carica dei 655 amministratori locali per la candidatura di De Luca

Oggi si riunisce l direzione provinciale del Pd in vista della prossima campagna elettorale e per le candidature. Al segretario Enzo Luciano sarà consegnata una lista di amministratori salernitani e della provincia in cui si chiede di candidare come capolista nel proporzionale Piero De Luca. Il documento e l’indicazione che partirà da Salerno sarà inoltrata al commissario regionale Boccia Sulla falsariga di quanto deciso dalla direzione provinciale di Avellino. “La Direzione Provinciale di Avellino del Partito Democratico – si legge in una nota – in linea con le indicazioni del segretario nazionale Enrico Letta, condivide la necessità di affrontare la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre con la forza e la determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta. Dalla parte dell’Europa, dei diritti, delle proposte che riguardano i lavoratori, le famiglie, della responsabilità per un governo autenticamente Democratico e Progressista. La necessità di fare una campagna di prossimità, attraverso cui raggiungere il maggior numero di persone, per arginare e sconfiggere le destre ci impone grande attenzione nella indicazione delle candidature. Radicamento autorevolezza e riconoscibilità, queste le caratteristiche che ci guidano nella indicazione e che hanno ispirato il dibattito. La Direzione propone le seguenti candidature: l’uscente Vice Capogruppo, On. Piero De Luca; l’uscente, On. Del Basso De Caro; il consigliere regionale Maurizio Petracca; Rosetta D’Amelio; Vincenzo De Luca; Franco Vittoria; Vittorio Ciarcia; Domenico Landi. Ritornando a Salerno il documento contiene circa 655 firme indirizzate al commissario Boccia a sostegno della candidatura di Piero De Luca. Nel capoluogo di provincia, nessuna grande novità. I nomi dei sottoscrittori sono, da sempre, vicini al Pd. Sicuramente incuriosisce la giunta comunale di Salerno. Tra i firmatari spiccano l’assessore all’Urbanistica Michele Brigante e quello alla Sicurezza, Claudio Tringali che sono due tecnici . Manca, per ovvi motivi la firma di Massimilano Natella, iscritto al Psi ma anche quello dell’assessore al Bilancio Paola Adinolfi e di Gaetana Falcone, assessore all’Istruzione. Per il resto, per il capoluogo di provincia hanno sottoscritto il documento il presidente del Consiglio, Dario Loffredo, il sindaco Vincenzo Napoli, i consiglieri Felice Santoro, Pasquale Criscito, Antonio Carbonaro, Salvatore Telese, Arturo Iannelli, Antonio Fiore, Rocco Galdi, Angelo Caramanno, Vittoria Cosentino, Domenico De Maio, Luca Sorrentino, Fabio Polverino, Horace Di Carlo, Giuseppe D’Andrea, Gianluca Memoli, Paky Memoli, Alessandro Ferrara, Paola De Roberto, Mariarosaria Quaglia e Dario Greco oltre che Vito Araneo, gli ultimi tre segretari di circolo. La lista è lunga e da nord a sud tanti gli amministratori che hanno sottoscritto la candidatura, compresi i sindaci eletti di recente e che avevano intascato il sostegno del deputato dem in piena campagna elettorale. La richiesta di candidatura vale anche per Eva Avossa, subentrata a Marco Minniti in corsa. Il documento “Il Partito Democratico della Provincia di Salerno è pronto ad affrontare con energia, idee chiare, candidature forti ed autorevoli le prossime Elezioni Politiche. L’irresponsabilità di populisti, sovranisti, opportunisti calcolatori di sondaggi ha aperto una crisi gravissima in una fase storica complessa. Siamo convinti che gli Italiani sapranno ben valutare i comportamenti e premiare che come il Partito Democratico ha sempre mantenuto una posizione coerente e responsabile. Il Partito Democratico è il partito guida della provincia di Salerno. Abbiamo la responsabilità di tutte le amministrazioni più importanti in ragione del buon lavoro svolto da amministratori, dirigenti, militanti al servizio della gente e dei territori – si legge nel documento presentato agli amministratori locali – Anche in questa tornata elettorale siamo pronti a fare la nostra parte da protagonisti mettendo in campo candidature autorevoli e vincenti”. Da qui la proposta di candidare Piero De Luca, come Capolista del Proporzionale. “Piero De Luca con competenza, tenacia e determinazione ha svolto durante tutta la legislatura un prezioso ruolo di raccordo tra il Parlamento ed il Territorio, favorendo l’approvazione di tanti ed importanti provvedimenti a favore dello sviluppo della nostra terra. È stato costantemente presente tra la gente, gli imprenditori, le forze della società civile. Al tempo stesso da Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Piero De Luca è stato protagonista di tutte le più importanti iniziative parlamentari per il superamento della pandemia, la ripresa economica, la gestione internazionale del conflitto in Ucraina, il riequilibrio delle risorse per il Mezzogiorno d’Italia. Con la sua guida politica, forte ed autorevole, il Partito Democratico punta ad un risultato straordinario per il bene dei nostri concittadini – si legge ancora – Proponiamo allo stesso tempo la ricandidatura dell’on. Eva Avossa che pur subentrata in corso di legislatura si è subito fatta apprezzare per la sua attività parlamentare e come punto di riferimento per tutta la nostra comunità a livello nazionale. Accanto a queste candidature lavoreremo d’intesa con tutti gli organismi territoriali, provinciali e regionali per una lista di ulteriori candidati al fine di comporre liste e presenze nei collegi uninominali adeguate alle sfide che attendono il prossimo Parlamento nazionale. Firme raccolte anche a livello regionale e tra i segretari provinciali. Così, tra i sottoscrittori spunta Fulvio Bonavitacola, Francesco Picarone, Luca Cascone, Aniello Fiore e i segretari provinciali dem. Tra i sindaci di sono: Massimiliano Cuozzo (Acerno), Roberto Mutalipassi (Agropoli), Renato Iosca (Albanella), Daniele Milano (Amalfi), Gianfranco Valiante (Baronissi), Mimmo Volpe (Bellizzi), Giuseppe Parente (Bellosguardo), Gianni Iuliano (Bracigliano), Modesto La Mattina (Caggiano), Francesco Gismondi (Calvanico), Carmine Laurito (Cannalonga), Franco Alfieri (Capaccio), Carmine Adinolfi (Casalbuono), Paola Lanzara (Castel San Giorgio), Antonio Forziati (Castelcivita), Marco Rizzo (Castellabate), Francesco Di Geronimo (Castelnuovo Di Conza), Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni), Gino Marotta (Celle di Bulgheria), Aniello Crocamo (Ceraso), Fortunato Della Monica (Cetara), Antonio Briscione (Contursi Terme), Aldo Luongo (Cuccaro Vetere), Vincenzo Sessa (Fisciano), Aniello Caputo (Futani), Francesco Munno (Giffoni Sei Casali), Antonio Giuliano (Giffoni Valle Piana), Angelo Serra (Laureana Cilento), Vincenzo Speranza (Laurito), Adriano Piano (Magliano Vetere), Andrea Reale (Minori), Enrico Gnarra (Moio Della Civitella), Angela D’Alto (Monte San Giacomo), Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella), Bernardo Mottola (Monteforte Cilento), Paolo De Maio (Nocera Inferiore), Adriano De Vita (Novi Velia), Raffaele Mondeli (Omignano), Elio Guadagno (Ottati), Michela Cimino (Padula), Francesco Morra (Pellezzano), Carlo Cirillo (Perito), Domenico Barra (Pertosa), Domenico D’Amato (Petina), Massimo Loviso (Polla), Stefano Pisani (Pollica), Giuseppe Lanzara (Pontecagnano), Anna Maria Caso (Praiano), Paolo Wuillemier (Ravello), Gabriele Iuliano (Roccadaspide), Giuseppe Rotolo (Rutino), Franco Latempa (Sacco), Vincenzo Napoli (Salerno), Nazario Ricco (San Mauro La Bruca), Michele Marmo (San Rufo), Michele Strianese (San Valentino Torio), Donato Pica (Sant’Arsenio), Michele Di Geronimo (Santomenna), Vittorio Esposito (Sanza), Antonio Gentile (Sapri), Giuseppe Canfora (Sarno), Domenico Rubino (Sassano), Luigi Mansi (Scala), Giorgio Marchese (Sapri), Michele Di Candia (Teggiano), Massimo Farro (Torchiara), Domenico Bianco (Torraca), Pietro Vicino (Torraca), Nicola Tancredi (Tortorella), Domenico Amatruda (Tramonti), Salvatore Iannuzzi (Valle Dell’Angelo), Antonio Sansone (Vallo Della Lucania), Manuel Borrelli (Vibonati), Giovanni De Simone ( Vietri sul Mare).

