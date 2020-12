La Campania zona rossa per altre 24 ore Oggi si cambia

di Monica De Santis

Ristoranti, shopping, scuole, Mes, crociere e coprifuoco, sono questi alcuni degli argomenti trattati ieri sera, subito dopo le 20 dal premier Giuseppe Conte. Dunque da oggi entrano in vigore in Italia delle nuove restrizioni, necessarie, secondo quanto detto da Conte, per evitare di doverci ritrovare, con una terza ondata della pandemia, prevista per la fine di gennaio, ancora più pericolosa della prima e della seconda, dalla quale non siamo ancora del tutto fuori. E’ per questo che le Regoni resteranno divise ancora in tre fasce di colore, per poi essere riportate nella settimana di Natale tutta a zona gialla. A stabilire i colori delle regioni sarà nella giornata di oggi il ministro Speranza.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

