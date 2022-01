La Campania verso la zona Gialla

La Campania si avvia a diventare gialla con il 25,8% dell’occupazione in area medica e il 10,6% in terapia intensiva. Per il passaggio in zona gialla i parametri sono: occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e terapie intensive al 10%. La possibilità emerge leggendo i dati delle tabelle del monitoraggio della cabina di regia sui dati relativi all’incidenza, all’occupazione in area medica e in terapia intensiva.

