La Campania torna zona ‘arancione’

La Campania rientra nell’area ‘arancione’. I dati di questi giorni fanno ben sperare con la curva dei contagi che continua a scendere. Oggi la percentuale positivi-tamponi e’ parti all’8,8%, ieri era 9,3%. Ma l’invito del governatore Vincenzo De Luca e’ chiaro: serve rigore. De Luca, che dice di condividere in pieno le misure adottate dal Governo per le prossime festivita’ natalizie, in primis lo stop agli spostamenti tra regioni e comuni nella consueta diretta Fb, e’ apparso alquanto ottimista. “Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticiparvi, e cioe’ che la Campania alla fine sara’ la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando”, ha esordito. Anticipa quale aspetto della prossima ordinanza, nessun rientro nelle seconde case, e chiama in causa una situazione, per ora, sotto controllo negli ospedali. “La Regione Campania rimane quella con la percentuale piu’ bassa d’Italia per mortalita’ – ha spiegato De Luca – Sui ricoveri non abbiamo nessuna difficolta’. Stiamo sotto il 40% dell’occupazione dei posti letti per le terapie intensive siamo scesi ad una occupazione che va dal 160 al 180 dei ricoveri in terapia. Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi, la percentuale di occupazione e’ sul 26-27 %. Abbiamo una situazione di ottima tenuta”. Di sicuro si continuano a ‘spegnere’ i focolai: dopo la zona rossa scattata per il campo rom di Scampia, oggi c’e’ preoccupazione per ventidue suore risultate positive al Covid-19 nell’istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata .Tra le suore contagiate, ce ne sono sei ultranovantenni, mentre le altre hanno tutte piu’ di 80 anni: nessuna al momento presenta sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione e tutte sono state poste in isolamento nella struttura di via Cavour.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia