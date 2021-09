La Barone in piazza a Pastena a suon di musica

Una sfida a suon di piazze. Dopo il bagno di folla del candidato sindaco Michele Sarno anche Elisabetta Barone, candidata di stampo civico con il sostegno del Movimento 5 Stelle apre la sua campagna elettorale. La location è la stessa: piazza Caduti di Brescia, a Pastena con oltre 300 partecipanti. La dirigente scolastica dell’Alfano I, ora in aspettativa, si pone come la la vera sorpresa di questa campagna elettorale. Partecipazione, semplificazione e trasparenza; città diffusa; i giovani; sviluppo e infrastrutture; il bilancio; la mobilità; cultura; scuola e formazione; politiche sociali; sanità e sicurezza: questi i dieci punti del programma presentati in piazza. Ad aprire il comizio pubblico gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Alfano I e a destare qualche perplessità l’annunciata diretta social del comizio pubblico, mai avvenuta. Fra le proposte che la Barone ha presentato ai cittadini in piazza: la semplificazione degli iter burocratici per cittadini e imprese; la diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale; la piantumazione di mille nuovi alberi per sostituire quelli tagliati o malati; l’attivazione di percorsi di benessere e di attività ludiche per tutte le età; la definizione di un programma specifico finalizzato ad invertire il fenomeno migratorio dei nostri giovani; la realizzazione di un’Agenzia per lo Sviluppo di Salerno, in sinergia con gli operatori economici, le associazioni di categoria e le parti sociali, l’Università e i centri di ricerca; la definizione di un piano di rientro che non penalizzi servizi e investimenti, chiedendo un forte intervento del governo; la realizzazione di un modello socio-sanitario che valorizzi la medicina di prossimità.

