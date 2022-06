La Banca Monte Pruno premiata alla Borsa di Milano

Un nuovo ed autorevole premio, in una location molto prestigiosa, è stato conferito nella serata di ieri alla Banca Monte Pruno.A Milano, presso la Sede della Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, l’istituto di credito cooperativo ha ricevuto il Premio Le Fonti Awards 2022, nell’ambito della sua XII Edizione. Le Fonti Awards sono ritenuti tra i più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale e sono rinomati anche a livello internazionale. Si tratta, infatti, della 7° media company in Europa secondo il Financial Times, per crescita, e il 1° media per economia in Italia.La live streaming tv Le Fonti conta una community fidelizzata di oltre 1 milione di telespettatori in oltre 125 paesi fra cui business leader, manager ed investitori con centri localizzati in alcune delle più rilevanti città europee, quali Milano, Londra, Roma, Bruxelles, New York, Mumbai, Singapore, Dubai, San Francisco e Hong Kong. In particolare le testate Le Fonti sono le seguenti: World Excellence – Italy, la rivista mensile Le fonti LEGAL, i quotidiani TrendOnline, New Pharma, Le Fonti Agorà Fiscale, Le Fonti Agorà Penale, le riviste Asset Management e New Insurance e la rivista internazionale in lingua inglese World Excellence – International.Il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, in rappresentanza del Direttore Generale Michele Albanese, ha avuto l’onore di ritirare nel corso di una raffinata serata di gala presso Borsa Italiana a Milano, l’importante riconoscimento che conferma, nuovamente, lo standing raggiunto dalla Banca Monte Pruno; un’azienda di credito territoriale in grado di creare ricchezza e sviluppo a livello locale con grande umiltà e partecipazione attiva, conquistando, al contempo, riconoscimenti su scenari particolarmente ambiti e rinomati.

Nel dettaglio il Premio conferito è “MD dell’anno – Innovazione e Leadership Banking – Le Fonti Awards 2022” indirizzato alla Direzione Generale della banca e, quindi, al Direttore Generale Michele Albanese e, di conseguenza, al suo Vice Cono Federico.

Questa la speciale menzione pervenuta alla Banca da Le Fonti: “La nostra Redazione, i nostri Telespettatori e i nostri Lettori vi segnalano per essere un’eccellenza in crescita. In particolare siete un punto di riferimento all’avanguardia nel settore bancario. Siete un Leader in grado di puntare su Innovazione, Flessibilità e Qualità”.

Un premio prestigioso che ha generato forte soddisfazione da parte dei vertici aziendali, in quanto, i criteri di selezione si sono poggiati su elementi da sempre oggetto di attenzione e perfezionamento come i risultati di business, lo sviluppo strategico e la qualità dei servizi.

Il Direttore Generale Albanese ha voluto dedicare questo ulteriore riconoscimento a tutta la sua straordinaria “squadra” ricordando che: “Il successo non viene per caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o imparando a fare”.

“Dopo il Best Banks Italia di Milano Finanza – ha dichiarato soddisfatto il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – proseguono i successi per la nostra Banca. Tutto ciò conferma quanto di buono siamo riusciti a realizzare, catturando l’attenzione di specialisti del settore che operano anche in ambienti internazionali. Essere invitati e premiati, in aggiunta, alla Borsa Italiana assume un significato ancor più particolare per l’importanza e l’imponenza del luogo. Un premio indirizzato alla Direzione Generale della Banca, ma che gratifica e riconosce l’impegno dell’intera struttura della nostra realtà aziendale, che si proietta verso le prossime sfide conquistando riconoscimenti sempre più preziosi e di alto livello”.