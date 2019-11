Juve Stabia – Salernitana: trasferta aperta a tutta la provincia

A 24 ore dalla decisione con cui era stato stabilito che al derby tra Juve Stabia e Salernitana avrebbero potuto assistere nel settore ospite solamente i tifosi granata residenti a Salerno città e in possesso della Tessera del Tifoso oggi c’è un clamoroso dietrofront che annulla quanto comunicato al termine della riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza).

TRASFERTA LIBERA

Ad annunciarlo, sulle pagine del proprio sito ufficiale, è l’U.S. Salernitana 1919: “i tagliandi del settore Ospiti per la gara Juve Stabia – Salernitana sono ora in vendita per tutti i residenti nella provincia di Salerno, anche senza Tessera del Tifoso. L’U.S. Salernitana 1919 – conclude la nota – ringrazia le Istituzioni preposte e la S.S. Juve Stabia per la collaborazione.

Il mondo politico salernitano, la tifoseria organizzata e non, erano fin da subito scesi in campo per manifestare il proprio dissenso verso una decisione ritenuta discriminatoria ed oggettivamente sproporzionata rispetto ad eventuali esigenze di sicurezza ed ordine pubblico.

