Jorit dipinge un murales al Sabatini -Menna

Jorit a Salerno per dipingere un murales. Ieri mattina l’artista ha realizzato un’altra bella opera di questo street artist i cui tratti sono riconoscibili e apprezzati anche a livello internazionale.

L’opera è stata realizzata sulla facciata dell’ìstituto Sabatini – Menna di Salerno, attirando la curiosità di tantissimi passanti che si sono fermati a guardare l’artista all’opera. Jorit era già stato nella città capoluogo per realizzare l’opera nel nuovo parcheggio di via Vinciprova. Lì è impresso su 400 metri quadri di cemento il volto fiero di Trotula De Ruggiero, la prima donna medico che operò nella Scuola Medica Salernitana, segnando la nascita dell’ostetricia e della ginecologia in Italia. Ora questa seconda opera sulla facciata dell’istituto artistico che sicuramente sarà d’ispirazione per molti studenti.

