Jomi Salerno campione d’Italia

“Esprimiamo grande gioia per la JomiSalerno che entra nella leggenda conquistando il terzo scudetto consecutivo. Un traguardo che incornicia una stagione perfetta dopo la conquista di Supercoppa e Coppa Italia. E la vittoria di un gruppo formidabile di atleti, tecnici e dirigenti che sono un esempio di professionalità, dedizione, voglia di vincere sempre. Le aspettiamo a Palazzo di Città per esprimere la riconoscenza della Civica Amministrazione e della Città per queste vittorie che onoranoSalerno”. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si congratula così con la squadra di pallamano femminile “Jomi Salerno” che ha conquistato lo scudetto della serie A.

