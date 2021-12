“Jack e il fagiolo magico. Una storia tra cielo e terra”

Sono i 8 titoli, da dicembre 2021 ad aprile 2022, di altrettante compagnie professioniste provenienti da tutta Italia, proposti al Teatro Ghirelli – il sabato pomeriggio (ore 17) per le famiglie e la mattina (ore 9.30) nei feriali per le scuole – per un’unica rassegna dai molteplici linguaggi espressivi per affrontare temi vicini al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. In uno spazio scenico intimo, in grado di accogliere tutta la leggerezza di uno spettacolo come Jack e Il Fagiolo Magico – pensato per bimbi anche molto piccoli, dai 3 anni – si apre nel pomeriggio di sabato 11 dicembre ore 17 l’universo di storie e racconti di Young la rassegna teatrale per bambini e famiglie, sempre con la direzione artistica di Casa del Contemporaneo, in collaborazione con le Nuvole. Lo spettacolo della compagnia teatrale pugliese Tra Il Dire e Il Fare sarà in scena anche oggi ore 9.30 per le classi di scuola primaria.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia