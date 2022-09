“Itinerari da Fiaba” fa tappa a Bracigliano: “I giovani al centro”

di Erika Noschese

Continua il viaggio di “Itinerari da Fiaba” con Giambattista Basile, la cornice di un programma di marketing territoriale che comprende una serie di eventi a vocazione culturale, ambientale ed enogastronomica, finalizzato a dare un significativo impulso al turismo ed all’economia dei comuni di Bracigliano, Calvanico, Contrada, Montoro, Solofra. La prossima tappa sarà Bracigliano, il prossimo 9 settembre.

“Per noi è importante ripartire da e con Giambattista Basile per il rilancio economico, turistico e culturale di Bracigliano e degli altri comuni che hanno aderito al progetto, tra la Valle dell’Irno e l’Irpinia, come Montoro, Solofra, Contrada e Bracigliano”, ha dichiarato Patrizia Botta, Assessore del Comune di Bracigliano con delega alla Gestione delle Risorse Umane, Politiche Comunitarie e rapporti con l’Università. “È sicuramente un ottimo punto di partenza. “Itinerari da Fiaba” è uno dei tanti progetti che l’amministrazione Iuliano intende portare avanti e valorizzare – ha aggiunto l’assessore Botta – è un’iniziativa da non perdere, soprattutto per i giovani del territorio che – seguendo la filosofia del progetto – devono essere coinvolti in prima persona nelle varie attività. A fare da filo conduttore in questo progetto devono essere i cinquanta racconti di ”lo Cunto de li Cunti” tenendo conto di ciò che è stato fonte di ispirazione della letteratura fiabesca italiana ed europea”. L’assessore ha ribadito l’importanza del progetto per la comunità di Bracigliano: il sindaco Gianni Iuliano nella precedente amministrazione ha ideato il parco letterario ”lo Cunto de li Cunti” e ha sede storica nel Palazzo De Simone, fiore all’occhiello della comunità. “De Simone deve essere fonte di ricchezza per i braciglianesi e gli intrattenimenti di Basile, a cui Bracigliano ha voluto dedicare questo parco letterario, sta producendo buoni risultati”, ha aggiunto l’assessore Botta.

Il programma degli eventi

L’evento prenderà il via alle ore 19 con l’accoglienza presso la Sala Consiliare di piazza Angrisani con la passeggiata nel verde e nel folclore dell’antica sapienza enogastronomica di un territorio da scoprire. A seguire si terrà la visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista, al presepe napoletano e al parco letterario Giambattista Basile presso Palazzo De Simone; alle 20, invece, si terrà la presentazione del sito www.itineraridafiaba.it e dell’app e, a seguire, la collocazione della targa con l’opera della pittrice Eliana Petrizzi ed il qr code di Gaetano Stella; alle 20.30 il percorso enogastronomico per gustare gli antichi sapori braciglianesi e alle 21 lo spettacolo teatrale Cagliuso, il Gatto con gli Stivali di Giambattista Basile. Il secondo appuntamento a Bracigliano è in programma il 19 settembre con Mondi da fiaba, il cinema d’animazione e l’eredità di Giambattista Basile con il workshop curato da Christian Uva, dell’Università Roma Tre e membro del comitato scientifico composto, tra gli altri, da Mariangela Palmieri e Marcello Ravveduto dell’Università degli Studi di Salerno. I prossimi appuntamenti sono: Solofra il 16 settembre ci sarà la presentazione dell’opera di Basile in un mix di fiabe; a Montoro il 17 settembre “Cenerentola” (da “La gatta Cenerentola”).

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia