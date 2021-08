Italia Viva in campo nella lista con i Popolari e Moderati

Si completa la lista dei Popolari e Moderati che fanno riferimento in campo nazionale all’onorevole Giuseppe Gargani e sul territorio salernitano a Aniello Salzano. Entra a far parte della lista anche il gruppo di Italia Viva che inserirà nella lista alcuni dei suoi candidati. Soddisfatta dell’accordo, che ha visto anche il placet di Piero De Luca, Angelica Saggese che ha lavorato in queste settimane per una presenza dei renziani nella lista che sostiene Enzo Napoli. Con l’ingresso di Italia Viva è praticamente completata la lista di Salzano che ha già presentato il simbolo e che non vedrà, per motivi tecnici, la dicitura di Italia Viva. I candidati saranno presentati il giorno 24 agosto al Polo Nautico.

