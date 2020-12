Italia Viva dice addio alla maggioranza e aderisce alla coalizione civica

di Erika Noschese

Si sgretola sempre di più la maggioranza del sindaco uscente Vincenzo Napoli che, alle prossime elezioni amministrative, dovrà fare i conti anche con Italia Viva. I consiglieri uscenti Nico Mazzeo e Donato Pessolano non sembrano infatti intenzionati a far parte della coalizione di centrosinistra e – dopo anni di contestazioni – sono pronti ad abbandonare la maggioranza. Per loro, si è aperto un tavolo di confronto con la grande coalizione civica che vedrà protagonista, tra gli altri, anche i consiglieri di Azione, anche loro in netta contrapposizione con il primo cittadino uscente.

