Ita: Bicchielli (NM), accordo sia volto anche a sviluppo Sud

“Non e’ questione di bandiera, ma di collegamenti: Ita deve essere al servizio dei cittadini e delle imprese italiane e svolgere la funzione di impulso allo sviluppo economico e turistico e ogni accordo sulla proprieta’ deve avere questa unica condizione e obiettivo. Il ‘volo diretto’, infatti, fa la differenza fra attrarre il turista o vederlo dirigersi verso un’altra meta”. Lo dichiara Pino Bicchielli (Noi Moderati), candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2. “Questo vale anche per il commercio e il business. In un mondo in cui la competizione e’ ovviamente internazionale, anche nei settori in cui l’Italia presenta eccellenze, la possibilita’ di raggiungere rapidamente un luogo puo’ avvantaggiare competitors qualitativamente inferiori. Se pensiamo all’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, alla posizione strategica rispetto alla Costiera Amalfitana e ai ridotti flussi che ha registrato anche negli anni pre-Covid, senza mai riuscire ad agganciare aeroporti similari, come quello di Rimini, risulta quanto mai urgente lo sviluppo”, nota. “Il turismo ha rappresentato il punto di forza della ripresa in Italia dopo la pandemia, ma la scarsita’ delle infrastrutture non ha consentito di sfruttare appieno la potenzialita’ economica del settore e le relative ricadute occupazionali. La Costa d’Amalfi ha la capacita’ di attrarre turisti da tutto il mondo, coloro che riescono a raggiungerla lo fanno coi soli veicoli privati, con il rischio di congestionare la viabilita’. L’offerta di una piu’ efficiente logistica consentirebbe anche di destagionalizzare i flussi turistici a tutto vantaggio delle imprese e delle attivita’ ricettive”, conclude.

