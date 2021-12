Iscrizioni alla protezione civile di Battipaglia

“Se vuoi dedicare il tuo tempo libero ad aiutare chi ha difficoltà, ampliare la tua conoscenza in materia di Protezione Civile, scegli di fare il Volontariato nella tua città, sono aperte le iscrizioni per diventare un Volontario della Protezione Civile di Battipaglia, affrettati!!” E’ questo lo slogan con il quale la Protezione civile di Battipaglia apre la nuova campagna d’iscrizione. Il modulo per effettuare la domanda d’iscrizione si trova presso la sede, sita in via Generale Gonzaga 113, sul sito del comune di Battipaglia nella sezione “Protezione Civile” oppure sul loro canale Telegram ufficiale. Per poter diventare un Volontario bisogna avere minimo 16 anni, col consenso dei genitori, ed allegare alla domanda: 2 fotografie formato tessera; certificato anamnestico da cui risulta la propria condizione fisica e psichica; consenso informato ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gli aspiranti Volontari seguiranno un corso di formazione teorico e pratico.

