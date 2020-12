Irregolarità al porto: società Intempo punta il dito contro Culp Flavio Gioia

Non mancherebbero le irregolarità al Porto di Salerno. In particolare sulla gestione dei lavori presso lo scalo marittimo del capoluogo. Ricorsi storici, per così dire, visto che appena due anni fa furono denunciate delle anomalie da parte dei lavoratori interinali operativi nello scalo salernitano. Tanto che un esposto denuncia è stato inviato, nella speranza di porre fine a delle incongruenze più volte denunciate. In particolare, si legge, turnazioni irregolari e, soprattutto, non conformi alle vigenti leggi del Lavoro di movimentazione di merce, di qualsivoglia genere, e di imbarco auto. Uno scenario che non sembra cambiato, se ancor oggi le anomalie sono pressocchè palpabili.

