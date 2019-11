Iraq: Boccia, sempre grati a nostri soldati, Italia orgogliosa di loro impegno

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha ricevuto a Camerota il premio internazionale Nassiriya per la Pace e la legalita’, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Forze Armate, dei sindaci del Cilento e del presidente del Parco nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino. “Il premio internazionale Nassiriya per la Pace e la legalita’ e’ stata l’occasione per abbracciare a distanza, e con immenso affetto, i ragazzi italiani vittime dell’attentato di ieri in Kurdistan, a nord dell’Iraq, e tutti i nostri soldati che accanto a loro fanno un lavoro quotidiano straordinario. L’Italia e’ orgogliosa del loro impegno”, ha affermato Boccia. “Il nostro pensiero immediato – ha continuato – e’ andato inevitabilmente a quella tragica giornata del 12 novembre 2003. A Nassiriya morirono 28 ragazzi, 19 italiani, 12 di loro erano carabinieri. Oggi li abbiamo commemorati e abbiamo ricordato il loro esempio ai tanti ragazzi presenti e alle loro famiglie. Il nostro pensiero piu’ affettuoso e la nostra gratitudine va alle loro famiglie, ai genitori di Pietro Petrucci, oggi qui con me al Santuario dell’Annunziata di Camerota, di Carlo De Trizio, originario della mia Bisceglie e scomparso con Pietro in quella tragica giornata. Lo Stato sara’ sempre con voi e vi dira’ sempre grazie”.

