“Io e mia moglie contagiati a lavoro, siamo stati abbandonati dall’Asl”

Antonio Pagano, consigliere comunale di minoranza al comune di Montecorvino Pugliano, lavora come infermiere presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Presso l’Obi del Pronto Soccorso dello stesso ospedale lavora come infermiera invece sua moglie Rita. Antonio e Rita sono due dei tanti infermieri che dallo scorso marzo combattono la guerra contro questo virus stando in prima linea, prestando soccorso ai tanti che ogn giorno si presentano al pronto soccorso in cerca di aiuto. Antonio e Rita, purtroppo, proprio come tanti loro colleghi, sono stati anche colpiti da quella malattia contro la quale combattono ogni giorno.

