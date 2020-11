Investita sulle strisce su via Lungomare e ferita: caccia al pirata delle strada

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, alle ore 17.00 circa, un pirata della strada in auto ha investito una signora mentre attraversava sulle strisce. E’ successo in pieno centro di Salerno, sul Lungomare Trieste, all’altezza dell’angolo tra Pizzeria Pizza Più e Banca BPER). La signora ha riportato un trauma cranico e gravi ferite agli arti inferiori. Si chiede a chiunque abbia elementi atti all’identificazione del pirata della strada (colore dell’auto, modello, numero di targa anche parziale) di mettersi in contatto con il Comando dei Vigili Urbani di Salerno che sta conducendo le indagini.

