Investire in argento: consigli e suggerimenti degli esperti

L’argento fa parte dei metalli preziosi sui quali è possibile investire, proprio come l’oro e il platino. Sebbene questi ultimi due siano mediamente più famosi, anche l’argento riserva delle ottime possibilità di guadagno, sia sfruttando il trading online sia acquistandolo direttamente sotto forma di lingotti o di monete. Molti analisti finanziari ritengono che esso, dopo aver già subito un rialzo, possa aumentare nuovamente di prezzo lungo il 2021: la ragione sarebbe dovuta a una ripresa delle attività industriali che utilizzano questo materiale dopo la pandemia, con una conseguente crescita della domanda. La situazione appare, quindi, abbastanza incerta in quanto i recenti rialzi non consentono una valutazione sulla stabilità dell’asset, il quale rimane caratterizzato da una certa volatilità.

Lo scenario dei mercati finanziari legati a questa tipologia di materia rimane quindi molto interessante, soprattutto sul breve periodo, come confermato dall’analisi aggiornata sull’argento messa a punto dagli esperti di Tradingonline.com. Dalle loro previsioni, infatti, si prospetta un andamento al rialzo da qui a un mese, mentre il boom di acquisti fisici del metallo appare in aumento. Tra i timori per una crescita dell’inflazione e una sostanziale facilità nel reperirlo, l’argento si conferma uno dei beni rifugio più apprezzati e diffusi dopo l’oro. Le modalità con le quali si può investire su questo metallo sono diverse: lo si può fare, ad esempio, acquistandolo fisicamente oppure facendo trading su di essi con i CFD.

Come investire in argento

Chi desidera acquistare argento fisico online lo può fare comprando dei certificati che ne attestano il diritto di proprietà, oppure facendosi recapitare direttamente al proprio domicilio il metallo prezioso, sotto forma di lingotti o di lastre. Nel primo caso l’utente detiene il certificato ma il materiale vero e proprio viene custodito in un luogo specifico dotato di tutti i sistemi di sicurezza; qualora lo si volesse rivendere, basterà incaricare l’intermediario che si occupa di custodirlo di trovare un acquirente a cui proporlo, il quale per determinarne il prezzo si baserà sulla quotazione di mercato corrente. Le piattaforme più famose ed utilizzate per l’acquisto di argento fisico online sono Kitco, PAMP, CoinInvest e Bullionvalut, le quali sono famose per l’affidabilità e ala sicurezza.

Per fare trading sull’argento con i CFD, invece, bisogna necessariamente aprire un conto presso un broker online; questo, che si occupa di mettere in relazione l’utente con il mercato, ricopre un ruolo fondamentale infatti è necessario affidarsi solo a piattaforme dotate delle principali regolamentazioni internazionali. Le più conosciute e apprezzate sono Trade.com, eToro, Capital.com e FP Markets, le quali consentono di fare trading con i CFD sfruttando anche interessanti funzionalità. Fra queste spicca il conto demo gratuito, ovvero un vero e proprio conto virtuale che, sebbene abbia in deposito una cifra fittizia (sebbene molto ingente, fino a 100.000 dollari), ricalca in tutto e per tutto le dinamiche di uno reale.

Per quanto riguarda i CFD, la cui sigla sta ad indicare le parole contracts for difference, essi hanno l’indubbio vantaggio di non dover acquistare direttamente un asset in quanto prevedono la speculazione sull’andamento del suo sottostante; ciò significa che il trader, non dovendo sobbarcarsi l’acquisto vero e proprio di un bene, può investire anche su asset molto costosi con un capitale ridotto. I CFD, inoltre, permettono di applicare la leva finanziaria. Questo è uno strumento particolarmente interessante in quanto consente di moltiplicare il guadagno; tuttavia, in caso di perdita, essa aumenterà di conseguenza. Si consiglia pertanto di valutare con attenzione la possibilità di applicarla o meno, soprattutto in relazione ad asset caratterizzati da un’intensa volatilità.

