“Inutile aprire per tre giorni, stavolta De Luca ha ragione”

di Monica De Santis

“Questa volta sto con De Luca”. Ha scritto così ieri mattina sul suo profilo social Enrico Leone titolare della pizzeria Funiculì in vicolo Giudaica. “Questa volta sto con De Luca”. Uno sfogo perchè, da ristoratore (categoria tra le più colpite da questo virus) adesso è stanco di vedere che le persone non hanno capito la gravità di questa pandemia. “Purtroppo il Governo per prima ed anche il nostro Governatore, in passato hanno commesso molti errori. Credo che tutta questa emergenza sanitaria poteva e doveva essere gestita in maniera differente per evitare di penalizzare solo alcune categorie come quelle legale alla ristorazione. Ma adesso, dopo quello che ho visto in questi ultimi giorni credo che De Luca abbia ragione”.

