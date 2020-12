Intitolare una strada a Marcello Torre, la proposta di Memoria in Movimento

di Erika Noschese

Una strada di Salerno città intitolata all’ex sindaco di Pagani Marcello Torre, ucciso per mano della camorra. E’ la proposta avanzata dall’associazione Memoria in Movimento, attraverso il presidente Angelo Orientale. Il prossimo 11 dicembre, infatti, sarà il quarantennale dell’assassinio di Marcello Torre, sindaco di Pagani assassinato l’11 dicembre di quarant’anni fa. “Una figura tra le tante che meriterebbe ben altra attenzione e importanza per quello che ha rappresentato con la sua vita e per quello che ha fatto politicamente e socialmente per lo sviluppo sociale ed economico dell’intera provincia Salerno città inclusa

