Intesa tra Comune e il Martucci per la festa della musica

Sei appuntamenti estivi che suggellano l’intesa tra Comune di Vietri sul Mare e conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Il connubio artistico-culturale tra le due realtà è stato ratificato ieri mattina presso la sala consiliare di Palazzo di Città, dove il sindaco vietrese Giovanni De Simone e il presidente del Martucci, Aniello Cerrato, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. La rassegna di eventi – il cui direttore artistico sarà Luigi Avallone, già docente proprio del conservatorio salernitano – inizierà il prossimo 21 giugno con lo spettacolo – scritto da Liberato Santarpino, per la regia di Sebastiano Somma – “Vi racconto Matilde Neruda”, che andrà in scena nella Villa comunale di Vietri sul Mare. «Collaboriamo con il Conservatorio da circa 40 anni – spiega il primo cittadino De Simone – e quest’anno abbiamo voluto rafforzare questo rapporto, perché quello vietrese non è solo un popolo di ceramisti ma anche di musici. Siamo orgogliosi del fatto che il “Martucci” abbia scelto Vietri sul Mare per celebrare la Festa della Musica; noi, dal canto nostro, abbiamo preso l’impegno di fornire le location. A tal proposito, stiamo anche lavorando alla riapertura di Villa Guariglia, al fine di renderla nuovamente accessibile dopo l’evento franoso che ne ha interdetto l’accesso». «Sarà un cartellone particolarmente ricco di eventi di caratura nazionale e internazionale – ha detto il presidente Cerrato – Proseguiamo, con questi sei spettacoli, anche quest’anno, il rapporto con il Comune di Vietri sul Mare». «Si tratta di sei splendidi eventi – ha commentato l’assessore alla cultura, allo spettacolo e al turismo, Antonello Capozzolo – di considerevole qualità, che vedranno protagonisti personaggi di chiara fama oltre che musicisti di gran valore. Insomma, un’intesa davvero fruttuosa». A fare le veci della direttrice del “Martucci”, Imma Battista, era presente, in conferenza stampa, Irma Irene Tortora, del dipartimento di canto e teatro musicale dell’istituto di alta formazione artistica e musicale di Salerno.

