Interrogatorio di Di Lorenzo: denunciai Buongiorno Italia

In due ore e mezza, Alberto di Lorenzo direttore del settore Attività produttive del Comune di Salerno, dinanzi ai Pm del Tribunale di Salerno si è difeso, atti alla mano, da tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Di Lorenzo è stato sentito dall’autorità inquirente venerdì scorso, presso la cittadella giudiziaria di Salerno. Alberto Di Lorenzo, direttore del settore Attività produttive del Comune di Salerno avrebbero rivelato a Ciro Pietrofesa il contenuto del bando che sarebbe stato pubblicato a breve ed inerente i Mercatini di Natale. Inoltre, Alberto Di Lorenzo, secondo la pubblica accusa, avrebbe integrato il contenuto del bando introducendo il contenuto preferenziale dell’attribuzione fino a 20 punti aggiuntivi per le “precedenti analoghe esperienze nel settore fiere, eventi e mercatini, sia in termini di quantità che di qualità, maturate nell’ultimo quinquennio”. La difesa di Alberto di Lorenzo, rappresentata dall’avvocato Arnaldo Franco, ha sottolineato che l’indagato, nel corso dell’interrogatorio dinanzi ai Pm “Ha rilevato che nell’ambito del procedimento relativo ai Mercatini di Natale 2016, esistono almeno tre procedimenti del suo uffficio e due iniziative, tra cui una denuncia di natura penale, in contrasto diretto con gli interessi economici della società a cui fu affidata la manifestazione . Per cui è difficile ipotizzare un suo concorsi nella agevolazione della predetta società”.Ora la parola passa alla pubblica accusa che dovranno decidere in merito alla luce della difesa di Di Lorenzo, supportata da documentazione. Pina Ferro

