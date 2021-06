Interpellanza sulla sicurezza in città, per potenziare la sorveglianza

«A livello di sicurezza territoriale il potenziamento di impianti di videosorveglianza è un tutela per la cittadinanza». Con questa premessa, Fratelli d’Italia, il gruppo di opposizione in consiglio comunale di Nocera Inferiore, Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano, e Carmine Amato, hanno presentato un’interpellanza alla Giunta Comunale, e al Comandante della Polizia Locale, per chiedere:” L’installazione di videosorveglianza per la sicurezza urbana”. L’opposizione spiega che:”Nella nostra qualità di Consiglieri Comunali, ci facciamo portavoce di un estremo disagio di tantissimi cittadini che lamentano “la scarsa sicurezza della Piazzetta Filauro con la relativa area di parcheggio Ffss E’ ormai da tempo che i residenti della zona, sono vittime di continui atti vandalici e furti alle autovetture in sosta. Inoltre l’area di parcheggio FF. SS. è diventata meta di abbandono dei rifiuti e ricettacolo di siringhe ed altro. Nelle ore serali, poi, è sempre più complicato e pericoloso attraversare l’area, anche per i viaggiatori che usufruiscono del treno, per la presenza ormai stabile di alcuni individui, che tra l’altro, si cimentano in continui schiamazzi. Si legge nella proposta del gruppo consiliarei di Fratelli d’Italia: “:Al fine di garantire la sicurezza e la tutela urbana, l’installazione di un sistema di videosorveglianza sull’area interessata, tenuto conto che trattasi solo di ampliamento di un sistema già esistente nei paraggi”.

