Inquinamento acustico al parco Fano di Torrione: la denuncia

Inquinamento acustico nei pressi del Parco Fano di Torrione e delle zone limitrofe. A denunciarlo il capogruppo al Comune di Forza Italia, Roberto Celano che evidenzia come i residenti lamentino condizioni di invivibilità per l’esasperante inquinamento acustico determinato dal passaggio dei treni. “In più circostanze avrebbero, inascoltati, sollecitato le Istituzioni affinché intervenissero per ridurre l’impatto acustico del passaggio dei convogli ferroviari”, ha dichiarato Celano che propone, per limitare l’inquinamento acustico di prevedere l’installazione di pannelli fonoassorbenti lungo il tragitto ferroviario. Da qui la richiesta di intervento da parte dell’amministrazione comunale di Salerno affinché intervenga per dare risposte risolutive, in accordo con Rfi, alle giuste istanze dei residenti del Parco Fano e delle zone limitrofe e se si intenda finalmente installare lungo il percorso ferroviario pannelli fonoassorbenti che consentano di alleviare il disagio per l’inquinamento acustico causato dal passaggio dei treni.

