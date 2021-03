Inizio zona rossa in Campania: controlli rinforzati della Compagnia Carabinieri a Salerno

La rinnovata “zona rossa” nel territorio campano è stata inaugurata sulla città di Salerno con un servizio di controllo rinforzato della Compagnia Carabinieri. Controlli su tutta la città con dieci equipaggi che hanno posto l’attenzione sulle zone di principale assembramento. Le piazze del centro storico, il lungomare, nonché la zona di Sant’Eustachio e vari punti su Pastena e Torrione sono stati monitorati dai militari, fra cui le stazioni della metropolitana. Controllati circa 60 automotoveicoli e un centinaio di persone, elevando 5 sanzioni per violazioni in materia di Covid. Nelle attività condotte, inoltre, la Stazione Salerno Principale ha rintracciato la pregiudicata 40enne I.F. ricercata per i reati di estorsione e truffa; notificato un provvedimento della Corte d’Appello di Torino, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Fuorni ove sconterà la pena residua di sei mesi e 20 giorni.

