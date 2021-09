Ingresso a scuola articolato in due fasce orarie

di Monica De Santis

Nuovo incontro del “tavolo di coordinamento scuole/trasporti” ieri mattina in modalità di video conferenza. Incontro voluto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo in linea di continuità con la riunione svoltasi la scorsa settimana per stabilire il piano trasporti per gli studenti delle scuole superiori che da ieri, una buona parte di loro, hanno ripreso le lezioni in presenza in tutta la provincia. Alla riunione hanno preso parte il Vice Presidente della Provincia, il Sindaco di Baronissi in rappresentanza di ANCI Campania, l’Ufficio Scolastico Provinciale e le aziende di trasporto locale. Nel corso dell’incontro si è concordato di effettuare una ulteriore modifica, tenendo conto del ritorno alla didattica “in presenza” al 100%, secondo la quale l’ingresso a scuola degli alunni è stato articolato in due fasce orarie, ore 8,00 e ore 9,00 con percentuale del 50% della popolazione studentesca; ore 9,00 con l’ulteriore percentuale del 50% della popolazione studentesca, eliminando di conseguenza, ogni riferimento alla distribuzione delle classi nelle rispettive fasce orarie demandato ora all’autonoma valutazione del singolo istituto scolastico. Le aziende di trasporto intervenute hanno manifestato la massima disponibilità a garantire i servizi secondo il nuovo riparto e ad adeguarsi in corso d’opera agli aggiustamenti che si riterranno necessari, in ragione dell’effettiva capienza dei mezzi e di eventuali rinnovate valutazioni da parte del mondo scolastico. Il Prefetto, in conclusione dell’incontro, ha ribadito che l’attenzione sulla problematica è alta e che il “tavolo di coordinamento scuole/trasporti” continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.

