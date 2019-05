Infrangere le Cattive Abitudini di Trading per Aumentare la Performance

È molto probabile che nemmeno ti renda conto che sei ostacolato da comportamenti specifici. Invece di guardare alle realtà di un potenziale scambio, attraverso i filtri che hai stabilito potresti vedere qualcosa di diverso. Queste possono diventare abitudini che influenzano le decisioni che prendi quando fai trading. Non lasciarti ostacolare dalle cattive abitudini! Impara a riconoscerle in modo da poter ottenere risultati migliori sui tuoi scambi. In altre parole, continua a leggere per sapere come fare affari migliori.

Identificare le Cattive Abitudini di Trading

Prima di poter iniziare a cambiare le tue abitudini, devi identificarle. Prenditi il tempo per guardare attentamente al modo in cui scambi, controlla che non prendi rischi troppo alti , e potrai iniziare a fare piccoli cambiamenti che si concretizzeranno in profitti più alti. Ad esempio, pecchi di overtrading? Questo di solito è un errore riscontrato solo nei trader principianti, ma prima lo riconosci e meglio è. L’overtrading può essere il risultato del tentativo di soddisfare una quota giornaliera, cosa che un trader più esperto non farebbe. Se hai avuto una brutta sessione di trading, potresti cedere all’impulso di fare molti scambi nella speranza che uno porti successo. Cattiva idea. Il trading vendicativo può essere messo nella stessa categoria. L’importante è dedicare del tempo per elaborare le tue regole di trading. Allora sii duro con te stesso! Valuta ogni operazione per verificare come si adatta alle tue regole di trading. Non sottrarti o trovare un modo per aggirarle. Usale a tuo vantaggio! Questo manterrà fuori dall’equazione le tue emozioni o la pressione in termini di tempo.

Beneficiare del Tuo Diario di Trading

Essere scrupoloso con il tuo diario di trading è dove otterrai l’immagine migliore del tuo stile di trading. Sii sincero, così potrai cogliere quelle cattive abitudini. Esamina le operazioni di trading e valutale in base al tuo stile di trading. Si allineano tutte con il tuo stile, o stai uscendo dalle regole e piazzando ordini per capriccio? O hai aggirato le tue regole piazzando scambi solo per via delle emozioni? A volte un trader entrerà secondo le regole di trading ma poi “salterà la coda” non seguendo le regole fino alla fine. Ciò può significare rimanere in uno scambio troppo a lungo o lasciare troppo rapidamente e perdere. In questi casi il tuo diario di trading è tuo amico. Dai un’onesta occhiata alle tue entrate ed uscite dagli scambi per valutare quelli che sono andati bene quando hai scambiato in base alla tua serie di regole, e quelli che sono andati contro al tuo stile di trading.

Rimpiazzare le Cattive Abitudini

Una volta studiati i tuoi scambi per vedere dove hanno sbagliato, prendi una decisione per correggerli. Molto probabilmente, non hai aderito alle tue regole di trading. Passa un mese a negoziare seguendo rigorosamente le tue regole. Alla fine del mese, potrai darti una pacca sulla spalla mentre conti i tuoi scambi proficui.

